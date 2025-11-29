SERIE A – Il Milan batte la Lazio tra le polemiche e vola momentaneamente in testa al campionato

Il Milan si prende (momentaneamente) la vetta con l’ennesima vittoria di corto muso, sofferta fino all’ultimo respiro. A San Siro finisce 1-0 contro la Lazio, decisa dal tocco da centravanti puro di Rafa Leao al 52’.

Tre punti pesanti e sorpasso momentaneo sulla Roma, al termine di una gara in cui il finale ha portato brividi, proteste e un check infinito al VAR. La squadra di Sarri parte meglio e nei primi minuti costruisce le occasioni più nitide, trovando un Maignan subito in versione super. Zaccagni crea i maggiori pericoli, ma il portiere rossonero tiene tutto in equilibrio fino all’intervallo, chiuso sullo 0-0.

Nella ripresa cambia la storia: il Milan costruisce un’azione corale perfetta, Tomori pennella il cross e Leao anticipa tutti per il gol che indirizza la partita. I rossoneri provano a cavalcare l’inerzia, mentre la Lazio fatica a reagire e resta a lungo sterile negli ultimi metri. Sarri prova a cambiare assetto con Pedro e Castellanos, ma il copione non si sposta di molto.

Il finale, però, è da nervi tesi. La Lazio reclama un rigore per un tocco di braccio in area, ma l’arbitro Collu – richiamato all’on field review – decide che prima c’è un fallo sul difendente del Milan. Proprio durante la revisione arriva l’espulsione di Allegri, allontanato per proteste e per aver disturbato la procedura. Cinque minuti di recupero trasformano San Siro in una bolgia, ma i rossoneri stringono i denti e resistono al forcing biancoceleste.

Alla fine il Milan porta a casa altri tre punti pesanti, ancora una volta con il minimo scarto. Non bello, non scintillante, ma tremendamente efficace: abbastanza per sedersi, almeno per una notte, in cima alla classifica.

Giallorossi.net – T. De Cortis