Roma-Napoli: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

Roma-Napoli di domenica 30 novembre 2025 (ore 20:45, Olimpico) è la partita di cartello della 13ª giornata di Serie A. La squadra di Gasperini sfida quella di Conte in uno scontro che pesa tantissimo per la zona altissima della classifica.

Le ultime dai campi

QUI ROMA – Nella Roma resta aperto il ballottaggio in mezzo al campo: Koné è in dubbio per una distorsione alla caviglia ma dovrebbe stringere i denti. In attacco Dybala è recuperato e si gioca il ruolo di riferimento centrale con Baldanzi, mentre Ferguson parte dietro. Hermoso è dato in netto miglioramento e dovrebbe affiancare Mancini e Ndicka.

LEGGI ANCHE – Totti: “L’Olimpico mi manca. Dybala non può giocare punta. La 10? Difficile che qualcuno possa prenderla”

QUI NAPOLI – Conte conferma la difesa a tre. Di Lorenzo e Olivera restano favoriti sulle fasce, con Spinazzola prima alternativa. Davanti Hojlund non è sicuro del posto: non è da escludere un tridente “leggero” con Politano che può giocare sia esterno sia falso nove, adattando Neres al centro e Lang sull’altra corsia.

Dove vederla in tv

Roma-Napoli sarà trasmessa in diretta su DAZN, visibile tramite app su smart TV, dispositivi mobili, PC, oppure su Sky Q e sul canale “Zona DAZN” per gli abbonati che hanno attivato l’opzione dedicata.

Quote, analisi e risultato più probabile

Secondo le ultime rilevazioni dei bookmaker, la Roma parte con un leggero vantaggio: il segno «1» oscilla infatti tra 2.45 e 2.65. L’equilibrio resta comunque alto, con il pareggio quotato tra 2.80 e 3.00, mentre il successo del Napoli si muove in una forbice compresa fra 2.90 e 3.25.

L’equilibrio è evidente, ma i giallorossi vengono premiati per rendimento interno e continuità: la Roma arriva con identità forte, fiducia e un Olimpico che spinge di partita in partita. Il ritorno di Dybala e Bailey regala a Gasperini soluzioni importanti, anche a gara in corso.

Il Napoli di Conte rimane solido e organizzato, ma paga un’infermeria pesante: l’assenza simultanea di De Bruyne, Anguissa e Lukaku riduce fantasia, fisicità e profondità offensiva. Il copione più probabile è una sfida tattica, bloccata, con pochi spazi e la Roma leggermente più pericolosa nelle transizioni e sulle palle inattive. Il risultato più probabile è l’1-0.

LEGGI ANCHE – Roma 2026-27, la Lupa torna sulla maglia: le nuove divise nel segno della tradizione



Le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All.: Gasperini.

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All.: Conte.

Arbitro: Davide Massa.

Assistenti: Meli e Alassio.

Quarto uomo: Pairetto,

VAR: Aureliano.

AVAR: Di Bello.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini