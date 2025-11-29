FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 29 novembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:40 – Caccia al posto extra in Champions

Turno europeo positivo per le italiane: cinque vittorie su sette, compresa quella della Roma, riducono il distacco dalla Germania nel ranking UEFA stagionale. L’Italia è terza (9,57 punti) dietro Inghilterra e Germania, in corsa per un posto extra in Champions. La Spagna delude, mentre Portogallo e Polonia restano vicine. La Roma, quindicesima in Europa League, affronterà il Celtic in trasferta: ogni punto sarà cruciale per l’obiettivo quinto posto in Champions. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:10 – Primavera, la Roma sfida il Lecce per restare in alto

Oggi alle 13 al Tre Fontane la Roma Primavera di Guidi affronta il Lecce nella 13ª giornata di Primavera 1. Dopo il pari con l’Inter e la sconfitta con la Juve, i giallorossi cercano un successo per consolidare la posizione nelle prime tre. Guidi avverte: «Il Lecce è esperto, fisicamente strutturato e pericoloso sulle palle inattive, con talenti come Esteban davanti».

Ore 9:30 – Coric: “Alla Roma mai una chance, fu terribile”

Ante Coric ricorda a TMW il suo periodo in giallorosso: «Non ho mai avuto una possibilità e non so perché. Mi dicevano che credevano in me, che avrei avuto la mia chance, ma poi non giocavo mai». Racconta i prestiti negati il primo anno, poi le cessioni temporanee fino allo Zurigo: «Pinto ha chiesto troppo per il riscatto e mi ha fatto passare per uno attaccato ai soldi, cosa non vera». Durissimo il ricordo della stagione passata fuori rosa: «Io e Bianda ad allenarci da soli, fu terribile. Mourinho mai visto». Oggi però guarda avanti: «Seguo sempre la Roma e sono un suo tifoso, i tifosi sono eccezionali». (TMW.com)

LEGGI ANCHE – Roma Femminile, bufera Dragoni. Il papà insulta Rossettini: “Sei un co…., perchè non la fai giocare?”

Ore 9:00 – Stramaccioni: “Roma-Napoli è da tripla”

Andrea Stramaccioni, a Radio Marte, analizza il big match dell’Olimpico: il Napoli ha cambiato modulo «per emergenza», mentre la Roma di Gasperini «con intensità e attacco senza punti di riferimento può mettere in difficoltà chiunque». Soulé, Dybala, Baldanzi e Pellegrini — «rigenerato mentalmente» — sono per lui la chiave del nuovo sistema offensivo. Sul match di domenica: «È da tripla». Occhio a Neres e Lang: «Il brasiliano, con spazi da attaccare, può far male alla difesa alta della Roma». (tuttonapoli.net)

Ore 8:25 – Conte studia la Roma e prepara il 3-4-3

Domani all’Olimpico sfida al vertice: Roma prima, Napoli a -2. Conte arriva con un bilancio favorevole contro Gasperini (6 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte) e dopo aver rilanciato gli azzurri con il 3-4-3 visto contro Atalanta e Qarabag. Emergono però i problemi a centrocampo: fuori Anguissa, De Bruyne e Gilmour, indisponibili anche Meret e l’ex Lukaku, con Gutierrez in dubbio. Spinazzola dovrebbe recuperare. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…