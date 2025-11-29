ROMA-NAPOLI, i convocati di Gasperini: Konè e El Aynaoui sono in lista

Gian Piero Gasperini ha appena diramato la lista dei convocati per Roma-Napoli, giornata numero 13 di Serie A. Ecco i calciatori a disposizione del tecnico giallorosso per la partita in programma domenica 30 novembre alle 20:45 allo Stadio Olimpico.

Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini.
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli.
Attaccanti: Ferguson, Soulé, El Shaarawy, Bailey, Dybala.
