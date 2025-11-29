Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: Massara ha messo gli occhi su Chérif dell’Angers

Il calciomercato di gennaio si avvicina e la Roma continua a muoversi per rinforzare un reparto offensivo che aspetta una scossa. Oltre al nome più pesante, quello di Joshua Zirkzee, i giallorossi stanno monitorando anche profili più giovani e di prospettiva.

Come riporta CaughtOffside, il direttore sportivo Massara ha messo gli occhi su Sidiki Chérif, attaccante classe 2006 dell’Angers. Un centravanti che deve ancora compiere 19 anni, ma già finito sul taccuino di diversi club europei – tra cui Milan e Udinese – grazie ai 3 gol realizzati in 751 minuti di Ligue 1 in questa prima parte di stagione.

Il talento francese resta dunque una delle piste seguite con attenzione, mentre la Roma valuta tutte le opportunità utili per rinfrescare un attacco che ha bisogno di nuove soluzioni. Anche tenendo un occhio al futuro.

Fonte: CaughtOffside