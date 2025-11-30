Una notte da grandi

Non è più tempo di sognare sottovoce. Stasera la Roma si presenta all’Olimpico con la possibilità di riprendersi il primo posto e mandare un segnale definitivo al campionato: prendeteci sul serio. Il Milan ha messo pressione, ma stavolta tocca ai giallorossi rispondere. E contro il Napoli, nel palcoscenico più pesante possibile, si capisce se la squadra di Gasperini è pronta a vivere il sogno o solo a inseguirlo.
La frase che rimbalza da giorni è semplice ma chiarissima: «È giusto sognare quando sei in queste posizioni… finché si può cerchiamo di allungarlo». Gasperini lo ha detto dopo la vittoria di Cremona, e lo ha detto proprio come lo direbbe lui: senza giri di parole, senza protezioni. La Roma è lì, e vuole restarci. Il resto è interpretazione, e l’interpretazione stasera la dà il campo.
Gasperini pretende una Roma da big. Non bastano più le buone sensazioni viste contro Inter e Milan: ora conta la ferocia, la continuità, la capacità di trasformare la crescita tecnica in risultati pesanti. La squadra ci arriva con un reparto difensivo consolidato da un anno e una fase offensiva più fluida, finalmente capace di riempire l’area e di produrre occasioni con continuità.
Trigoria ha vissuto una vigilia sorprendentemente serena. Niente ansie, niente serrate: cena in famiglia, ritrovo questa mattina, sgambata leggera e le solite scelte da sciogliere nell’ultimo briefing. La novità è in panchina: il comando operativo sarà affidato a Gritti, vista la squalifica di Gasperini. Una modifica formale, non sostanziale.
La tradizione non aiuta: il Napoli è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide di campionato contro la Roma, e all’Olimpico i giallorossi hanno raccolto appena due vittorie nelle ultime nove. Numeri che descrivono la complessità del match, ma che oggi contano fino a un certo punto. Perché la Roma è nel suo momento migliore: più punti di tutti nel 2025, quattordici giocatori diversi in gol per sopperire all’assenza di un bomber, un’identità definita e una fiducia che cresce partita dopo partita.
Eppure un pareggio non arriva mai: zero “X” in 17 partite tra campionato e coppa, anche quando sarebbe stato meritato. Una sorta di sortilegio statistico che prima o poi dovrà pur rompersi. Ma non è questo il piano: «Stasera non vogliamo pareggiare, e mai perdere», il messaggio chiaro che trapela.
È una partita da Oscar, letteralmente. E non solo per l’immagine cinematografica che accompagna da giorni questa sfida. Gasperini e Conte sono i registi della serata, due autori che hanno riscritto i rispettivi film: il primo reinventando la Roma a sua immagine, il secondo restituendo equilibrio a un Napoli che si è rimesso in carreggiata battendo Atalanta e Qarabag.
Sul palco ci sono gli attori protagonisti: Soulé, il cannoniere “non previsto” di una Roma che segna con tutti; Neres, passato da riserva a sorpresa del Napoli; e poi i due “scatoloni neri”, Cristante e Lobotka, che registrano, collegano, anticipano tutto ciò che accade attorno a loro.
È una partita che nasce da un intrigo quasi cinematografico anche in panchina: Conte e Gasperini potevano guidare le squadre dell’altro, anni fa. Entrambi hanno detto no alla Juve, ed eccoli qui, stasera, a confrontarsi nel faccia a faccia più alto della loro stagione.
Dietro la retorica degli incroci c’è però la sostanza. La Roma vuole blindare il primo posto e mettere cinque punti tra sé e una rivale diretta. Il Napoli vuole riprendersi la vetta e rimettere il suo nome nella corsa. Il resto è atmosfera, rumore, sogni e tremori: cinema Olimpico, ore 20.45, biglietto solo andata.
Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera
Ho timore dell’arbitro non del napoli visto quello che hanno fatto alla lazie.
Non dico nulla e prima di giudicare aspetto la fine della partita. Mi auguro solo che vi sia un arbitraggio equilibrato e corretto. Tuttavia, appurati i fatti, ignorare l’incidenza dell’operato arbitrale, mi rimane sempre piu’ difficile Massa, Aureliano al Var e Pairetto IV uomo, non mi convincono ma confido in una prestazione convincente dei nostri Occhio a falli e cartellini. Tenere alta la concentrazione e non cadere in stupide provocazioni. In partite delicate come queste, diventano una priorità assoluta Forza Roma💛❤️
Oggi quello che conta è tornare in testa al campionato in modo da dare un segnale in primis a noi stessi. Quest’anno non c’è una squadra che domina e quindi possiamo giocarcela questa chance anche noi. Dobbiamo rimanere in alto fino a gennaio e poi fare gli acquisti che servono per giocarci il primato fino alla fine. Sono passati troppi anni dall’ultimo scudetto, e questo potrebbe essere l’anno giusto.
Ennesima prova di maturità quella di stasera. Speriamo le scorie di coppa non siano troppo presenti e finalmente si possa puntare davvero in alto. Ci siamo un pò a sorpresa, nessuno di noi ci avrebbe scommesso un euro, ma ora sarebbe davvero un peccato non approfittarne.
Le concorrenti (quest’anno lo scudetto si vincerà per pochi punti e la zona champions sarà molto affollata) corrono tutte con il Milan secondo me favorito, se non altro per la possibilità di giocare solo una partita a settimana.
Il campionato per me è la priorità adesso che siamo in vetta.
Forza Roma.
a me andrebbe bene anche 1 punto.
rimarresti 1′.
… ma se ne prendi 3 …
❤️🧡💛
Oggi è veramente una bella giornata perché è la prima sfida scudetto per la Roma dopo tanti anni.
Visto il Milan ieri sera credo che prendendo a gennaio qualcuno che sappia fare tanti gol, ce la possiamo realisticamente giocare per lo 🏆🇮🇹🏆
La partita del Milan di ieri sera trasmette inquietudine e paura sul livello di condizionamento a cui possono arrivare. Un livello che potrebbe superare qualsiasi sforzo di rafforzamento a gennaio.
Non rimane che coltivare il massimo all’erta e augurarsi che la società, anzitutto, non subisca senza reagire incisivamente eventuali manipolazioni sfacciate.
Ad essere sincero se lo avessero fischiato contro la Roma quel rigore mi sarei incavolato parecchio, il tiro è a distanza ravvicinata ed il braccio è quasi attaccato al corpo per ripararsi. Il casino l’ha creato semmai l’arbitro con una spiegazione poco chiara della dinamica del fallo.
Cristante in pressing su Lobotka e Wensley che aggredisce Di Lorenzo
Prevedo un pareggio stasera ma se torniamo in vetta solitari vuol dire che anche i poteri strisciati si attendono alla nostra supremazia 💛❤️ FORZA ROMAAAA
“si arrendono…” 💛❤️ FORZA ROMAAAAA
Roma non vive e non si accontenta di singole e sparute notti.
Roma ha e vuole tutto compreso la mattina, il pomeriggio, la sera, ogni momento, ogni giorno, anno, secoli….
Roma è la più grande, IMMENSA…!!!!
dal 753 a. C….
Dajeeeee Roma…!!!
presente! daje Roma dajeeeee!!
questo accontentarsi di un pareggio per consegnare il primo posto al Milan che tre partite le ha vinte con rigori sbagliati contro e rigori non dato, mi fa rabbia!!
Non so voi ma io riferisco tornare in testa alla classifica (con un pareggio il bilan avrebbe una migliore differenza reti); magari con due punti di vantaggio.
sfida scudetto alla 13ma giornata?? avoja a trottà!
Per me l’obiettivo resta il 4 posto e quello che viene di più tanto di guadagnato, anche se… leggere la classifica e vedere la Roma prima fa un certo effetto.
Per stasera sono preoccupato il giusto, se la Roma fa il suo senza regalare niente non ce n’è per nessuno, e sarebbe anche ora di iniziare a vincere qualche scontro diretto, perché finora è andata così così, hai battuto il Bologna ma con le milanesi hai perso, il derby non lo considero neanche, quelli sono di una categoria inferiore e la classifica li rispecchia.
d’altro canto la classifica è cortissima e questo gioca a favore, nella peggiore delle ipotesi finisci un punto dietro con Inter e Bologna, che sulla carta non dovrebbero avere grossi problemi.
Certo le spintarelle che stanno dando al milan un po’ danno da pensare, motivo in più per fare il nostro e non avere rimpianti.
Stasera non possiamo permetterci errori.
Forza Roma
Io non vi capisco, l’obiettivo è il quarto posto. Ma che cosa ci sta in palio per il quarto posto? L’obiettivo per un tifoso deve essere tornare a vincere un trofeo, il piazzamento champions è un obiettivo finanziario che interessa la proprietà e la dirigenza che giustamente fanno il loro lavoro.
Per noi l’importante è tornare a vincere. Ovviamente lo scudetto non era un obiettivo realistico ad inizio stagione ma per come si è messa la stagione bisogna puntarci con decisione perchè è un occasione sprecata altrimenti.
non ci devono essere ne dubbi ne esitazioni: si va dritti per i 3 punti (=30), mai piu segno X in schedina.
finalmente un articolo seppur su un argomento standard, trito e ritrito, ma almeno scritto , oppure riaasemblato visto che le fonti sono molteplici, in maniera convincente e avvincente. L’arte di scrivere che un giornalista deve saper esercitare, non puo’ essere un optional della professione.
Partita che si vince con 90 minuti di aggressività come col Bologna.. Se cali questi ti segnano
Il tifoso dice: dobbiamo crederci!!!
Lo spettatore: la Roma è malconcia.
Al netto delle assenze del Napoli, che ha una rosa più ampia, le “precarietà” (Kone ed El Aynaoui sono acciaccati oltre ai soliti assenti) della Roma rischiano di “incidere” di più, nell’ultimo terzo del match, dove si deciderà la partita, perché “punto di non ritorno”…
Temo molto Neres, per l’attuale stato di forma e per il Wesley dell’ultima partita di coppa…
D’altro canto mi aspetto qualche colpo di coda di Dybala!
Non può accettare, in primis lui, di essere “una comparsa” in cotanta scenografia!
Credo davvero oggi possa essere “l’ultima chiamata” per lui: o incide o non è più cosa!
Spero innanzitutto di vedere un altro step della squadra, possibilmente “senza passare per una sconfitta”.
Al netto di quanto stia dicendo questo campionato (tra strisciate, var, aia, lega e sorte…) SIAMO IN CREDITO DI PUNTI !!!
E POI LA ROMA MERITA UNO SCALPO IMPORTANTE !!!
FORZA ROMA
It must be decided from the first half
Sono anni che non giochiamo queste partite essendo ai vertici della classifica. Godiamoci con serenita l attesa sperando di essere piu’ forti di tutto e tutti. Buona domenica a tutti i romanisti sparsi nel pianeta Terra. FRS
non ho un buon presentimento, troppa esaltazione, troppa caciara intorno alla Roma.
Ma la caciara l ‘esaltazione dove e come la vedi. Mai come stavolta conoscendo come siamo fatti si è volati proprio bassi un profilo sottilissimo di una tifoseria che ribolle dentro senza trapelare niente,poi è ovvio se se uno iettatore o formellese è normale la tua gufata
Mai visto IRomanisti calmi , nonostante la posizione , come quest’anno.
Tutti consci che l’obiettivo PRIMARIO è raggiungere i primi 4 posti
Va BENISSIMO cosi.
Gia ora ne vediamo troppe , addirittura vedere i calciatori della Cremonese protestare per un fallo laterale effettuato troppo velocemente.
Contro la Roma si puo protestare a prescindere , quando contro le strisciate sono sempre acconsenzienti.
RICHIESTI 2 gol in piu a partita.
RICHIESTI un controllo di nervi incredibile.
_______
ma quante squadre ganno in campo
Svilar questo Mancini questo Celik ,KONE , questo WESLEY questo CRISTANTE questo SOULE ?
Si puo SOGNARE ma non dobbiamo DIRLO.
.
