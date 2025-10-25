SERIE A – Il Napoli vince lo scontro scudetto con l’Inter: al San Paolo finisce 3 a 1

Il Napoli di Antonio Conte si conferma in piena corsa scudetto e supera 3-1 l’Inter di Chivu al “Maradona” nel big match dell’ottava giornata di Serie A. A decidere la sfida le reti di De Bruyne su rigore (prima dell’infortunio che lo ha costretto alle lacrime), McTominay con una splendida conclusione da fuori e Anguissa, autore del tris con una giocata da fuoriclasse.
A nulla è servito il gol di Calhanoglu su rigore per l’Inter, che aveva provato a riaprire la partita prima di crollare definitivamente nel finale. Clima rovente in campo, con scintille tra Lautaro e Conte, e tante proteste nerazzurre per il penalty assegnato ai partenopei nel primo tempo.
Per il Napoli tre punti pesanti e una prestazione da squadra matura che rilancia i partenopei in vetta; per l’Inter, ferma a 15 punti, un nuovo campanello d’allarme dopo un avvio di stagione tra alti e bassi.
Giallorossi.net – G. Pinoli
rigore dato al napoli inesistente il var a cosa serve
L’affetto dei Romanisti giunga, con ogni mezzo, alla famiglia di Beatrice Bellucci 💛💔
Ottima occasione per tornare primi insieme al Napoli! Il calendario ci sorride per ora… ancora due mesi di botta e poi si dovrebbe respirare un po’ con il calciomercato.. bisogna cercare di sopravvivere! Daje! È tutto possibile.. intendo la Champions… compresa l’Europa League e… c’è pure la Coppa Italia.. usiamo quelli che abbiamo. Sulla sinistra c’è Elsha… sfruttiamolo! alla fine mi ci sono anche un po’ affezionato! in attesa di Angelino ci sono lui e Tsmikas… non inventiamo cose strane. Sulla sx al massimo Dybala o Soulè che una volta era di ruolo se non sbaglio
si va be, però che rigore gli hanno dato…..
La Juve sta sotto Fair Play finanziario e ha ricevuto solo una multa, sbrigatevi e mettete 150 MILIONI A GENNAIO! E BASTA! SIETE SENZA SCUSE SPORCHI AVARI!
I peccati si pagano e a volte con gli interessi,
il fallo da rigore e lo stesso che quel buffone
di Dimarco a simulato almeno 5 volte sabato
scorso e quel pirla dell’arbitro ci ha dato tutti
falli contro.
Peccato che il fenomeno di sabato ci ha rovinato
la partita a noi fischiando tutto a senso unico.
De Bruyne un infortunio annunciato.
Ogni anno di questi tempi ha un guaio muscolare che lo tiene fuori per 3 mesi.
De Laurentis, che si ritiene un furbacchione, ha abboccato all’amo del City come un coregone a pelo d’acqua.
campionato super equilibrato delle grandi non ci sono favoriti, dobbiamo stare il più vicino possibile poi alla lunga la condizione fisica di Gasperini può fare la differenza
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.