SERIE A – Il Napoli vince lo scontro scudetto con l’Inter: al San Paolo finisce 3 a 1

Il Napoli di Antonio Conte si conferma in piena corsa scudetto e supera 3-1 l’Inter di Chivu al “Maradona” nel big match dell’ottava giornata di Serie A. A decidere la sfida le reti di De Bruyne su rigore (prima dell’infortunio che lo ha costretto alle lacrime), McTominay con una splendida conclusione da fuori e Anguissa, autore del tris con una giocata da fuoriclasse.

A nulla è servito il gol di Calhanoglu su rigore per l’Inter, che aveva provato a riaprire la partita prima di crollare definitivamente nel finale. Clima rovente in campo, con scintille tra Lautaro e Conte, e tante proteste nerazzurre per il penalty assegnato ai partenopei nel primo tempo.

Per il Napoli tre punti pesanti e una prestazione da squadra matura che rilancia i partenopei in vetta; per l’Inter, ferma a 15 punti, un nuovo campanello d’allarme dopo un avvio di stagione tra alti e bassi.

Giallorossi.net – G. Pinoli