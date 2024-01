Serie A, la Fiorentina cade a Sassuolo (1-0). L’Inter vince nel recupero tra le polemiche

ALTRE NOTIZIE – La Fiorentina di Italiano cade a Sassuolo e ferma la sua striscia positiva. Decide un gol di Pinamonti dopo nove minuti di gioco. I viola restano fermi al quarto posto in classifica a quota 33 punti.

Vince anche l’Inter ma deve aspettare il recupero per avere ragione del Verona: a far gioire San Siro è Frattesi al 93esimo con un gol però da annullare per una gomitata di Acerbi, incredibilmente non rinvenuta dal VAR.

Finale thrillng con Henry che fallisce un rigore (palla sul palo) dopo ben 10 minuti di extra time. I nerazzurri tornano momentaneamente a +5 sulla Juve.

Colpo del Monza che passa a Frosinone per 3 a 2, pareggio per 1 a 1 tra Lecce e Cagliari.

Giallorossi.net – T. De Cortis