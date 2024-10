SERIE A: la Juventus batte la Lazio solo grazie a un autogol di Gila. Vittoria di misura del Milan in inferiorità numerica, Abraham ko

ALTRE NOTIZIE – Il Milan riprende il campionato con una vittoria: a San Siro i rossoneri battono 1-0 l’Udinese nell’ottava giornata di Serie A.

Al 13′ i padroni di casa passano in vantaggio con la rete di Chukwueze ma restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Reijnders a metà primo tempo.

Nella ripresa Fonseca perde Abraham per infortunio alla spalla dopo appena 5 minuti dal suo ingresso in campo. L’Udinese tenta il forcing nel finale e trova il pareggio al 95′ con Kabasele, ma la rete viene annullata dopo l’on field review di Chiffi.

Vittoria rocambolesca della Juventus all’Allianz Stadium nel posticipo serale: i bianconeri battono la Lazio per uno a zero. Il match inizia subito in salita per gli ospiti dopo l’espulsione di Romagnoli al 24′.

Nella ripresa la Juve insiste alla ricerca del vantaggio senza creare grossi pericoli, ma la Lazio capitola a cinque dalla fine quando Gila commette il più classico degli autogol deviando in rete un cross di Cabal.