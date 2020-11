ALTRE NOTIZIE – La Lazio passa a Crotone per due a zero nel match delle 15 di questo sabato: decidono un gol per tempo di Immobile e Correa.

La gara è stata pesantemente condizionata da un tempo a dir poco inclemente, che ha reso il campo pesantissimo. Grazie a questo risultato la squadra di Inzaghi raggiunge momentaneamente Roma e Napoli a 14 punti.

Alle 18 giocheranno Spezia e Atalanta, mentre questa sera la Juventus ospiterà il Cagliari all’Allianz Stadium.

Redazione Giallorossi.net