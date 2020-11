Villar e Mayoral, la grande occasione: la Roma aspetta risposte dai suoi giovani

NOTIZIE ROMA CALCIO – La partita di oggi pomeriggio rappresenta una grande occasione per la Roma: battendo il Parma all’Olimpico la squadra di Fonseca può volare molto in alto in classifica, addirittura fino alla vetta nel caso di passi falsi di Sassuolo e Milan. Ma la gara di oggi nasconde tante insidie, a cominciare dalle assenze.

L’elenco degli indisponibili è lungo e gravoso dal punto di vista tecnico. Mancheranno tre pilastri della squadra, uno per reparto: Smalling in difesa, Pellegrini a centrocampo e Dzeko in attacco. In pratica la spina dorsale della Roma. Ecco allora che Fonseca chiede ai suoi rincalzi di non far sentire troppo la mancanza dei big, e aspetta risposte soprattutto da quei giovani di belle speranze su cui i giallorossi puntano per il futuro.

Uno di questi è senz’altro Gonzalo Villar, 22 anni, centrocampista spagnolo che per tanti ha le stimmate del grande regista. Un talentino che però è riuscito a mostrare le sue qualità solo a sprazzi. La gara di oggi è una grande occasione per dimostrare di saperci fare davvero, anche quando le partite salgono di livello e soprattutto assumono un certo peso a livello di pressione.

Lo stesso discorso va fatto per l’altro spagnolo Borja Mayoral: la Roma ha bisogno dei suoi gol per la partita di oggi, ma anche per la trasferta di Cluj, dato che Dzeko non tornerà prima di Napoli. Fonseca ripete che il centravanti ha bisogno di tempo per adattarsi alla squadra e al nuovo calcio, ma difficilmente i tifosi saranno in grado di dargli altro credito. Una sua bella prestazione oggi potrebbe rimettere subito le cose a posto. Il tempo delle prime risposte è arrivato.

Giallorossi.net – G. Pinoli