Serie A, la Salernitana batte la Lazio (2-1) in rimonta e vince per la prima volta in campionato

ALTRE NOTIZIE – Comincia con la sconfitta della Lazio questa tredicesima giornata di campionato di Serie A: all’Arechi fa festa la Salernitana, che batte i ragazzi di Sarri in rimonta.

Primo tempo equilibrato, spezzato nel finale da un rigore contestato assegnato dall’arbitro, richiamato al VAR, per una trattenuta di Gyomber su Immobile. L’attaccante biancoceleste realizza l’uno a zero dal dischetto.

Nella ripresa però i campani mettono la freccia grazie alle reti di Kastanos e dell’ex Candreva, per il 2 a 1 finale. Prima vittoria per la Salernitana in campionato, con i campani che restano comunque all’ultimo posto in classifica, ma salgono a 8 punti. La Lazio invece rimane ferma a 17 punti, ancora dietro la Roma.

Giallorossi.net – G. Pinoli