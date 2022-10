Serie A, l’Atalanta stende la Fiorentina con Lookman e raggiunge il Napoli in vetta

ALTRE NOTIZIE – L’Atalanta continua la sua corsa in testa alla classifica andando a battere la Fiorentina col punteggio di uno a zero nel match delle ore 18.

Decide il match un gol di Lookman realizzato al 69′. Grazie a questo risultato i bergamaschi raggiungono il Napoli in vetta a quota 20 punti.

Nel lunch match del pomeriggio vittoria facile della Lazio sullo Spezia per 4 a 0.

Nelle partite delle 15 invece pareggio per uno a uno tra Lecce e Cremonese, vittoria pesante del Monza sul campo della Samp per tre a zero (che costa la panchina a Giampaolo), mentre il Sassuolo supera la Salernitana a valanga con un 5 a 0.

Giallorossi.net – F. Turacciolo