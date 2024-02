Serie A, Lecce-Fiorentina 3-2: clamorosa rimonta dei salentini nel recupero. Belotti colpisce una traversa

AS ROMA NEWS – Finisce 3 a 2 il match di campionato giocato oggi allo stadio Via del Mare tra Lecce e Fiorentina. I padroni di casa sono passati in vantaggio grazie Oudin con un gran calcio di punizione.

Nel secondo tempo la Fiorentina è riuscita a trovare prima il pareggio e poi il vantaggio con i gol di Mandragora e Beltran. Sull’1-2 l’ex giallorosso Belotti, subentrato all’intervallo, ha colpito una clamorosa traversa.

Da lì è partita la rimonta dei salentini: Piccoli al 90′ ha trovato il gol del pareggio sugli sviluppi di un calcio piazzato e al 92′ è arrivato il gol della vittoria grazie al sinistro di Dorgu. Stop per la Fiorentina, che rimane sotto la Roma in classifica.