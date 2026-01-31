Serie A, orari di 25ª e 26ª giornata: la Roma di domenica sera contro Napoli e Cremonese

3
23

La Lega Serie A ha ufficializzato il programma degli anticipi e posticipi per la 25ª e la 26ª giornata di campionato, definendo date e orari degli impegni della Roma per il mese di febbraio.

Saranno due sfide in posticipo serale domenicale per la squadra di Gasperini. Il primo appuntamento è il big match in trasferta contro il Napoli, in programma domenica 15 febbraio alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

La settimana successiva, i giallorossi torneranno a giocare all’Olimpico, ancora una volta in posticipo serale. La sfida contro la Cremonese è fissata per domenica 22 febbraio alle ore 20:45, sempre in diretta su DAZN.

Fonte: legaseriea.it

  1. E’ diventato impossibile organizzarsi per vedere una partita di calcio,ad oggi ancora non si sa quando gioca Roma-Juventus……………che calcio orribile………

  2. Ad agosto a mezzogiorno di fuoco , a 40° gradi all’ombra, in inverno sempre di sera…vabbè sono ragazzi.

