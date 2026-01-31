Serie A, orari di 25ª e 26ª giornata: la Roma di domenica sera contro Napoli e Cremonese

La Lega Serie A ha ufficializzato il programma degli anticipi e posticipi per la 25ª e la 26ª giornata di campionato, definendo date e orari degli impegni della Roma per il mese di febbraio.
Saranno due sfide in posticipo serale domenicale per la squadra di Gasperini. Il primo appuntamento è il big match in trasferta contro il Napoli, in programma domenica 15 febbraio alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.
La settimana successiva, i giallorossi torneranno a giocare all’Olimpico, ancora una volta in posticipo serale. La sfida contro la Cremonese è fissata per domenica 22 febbraio alle ore 20:45, sempre in diretta su DAZN.
Fonte: legaseriea.it
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
E’ diventato impossibile organizzarsi per vedere una partita di calcio,ad oggi ancora non si sa quando gioca Roma-Juventus……………che calcio orribile………
Ad agosto a mezzogiorno di fuoco , a 40° gradi all’ombra, in inverno sempre di sera…vabbè sono ragazzi.
Tutto a posto…l’estate partite alle 15 l’inverno alle 20.45! Però i tifosi buonisti scrivono che è così per tutti!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.