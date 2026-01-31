CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 31 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 9:30 – Offerto Zaragoza del Bayern
Proposto nelle ultime ore Bryan Zaragoza (24), ala “tascabile” di 164 centimetri del Celta Vigo, ma di proprietà del Bayern Monaco. (Il Messaggero)
Ore 9:10 – Zirkzee-Roma si riapre: lo United bussa a Trigoria, l’olandese è in vendita (VAI ALL’ARTICOLO)
Ore 9:05 – Nkunku, costi troppo alti
La Roma valuta Christopher Nkunku, ma l’operazione è in salita: il Milan chiede 5-6 milioni per il prestito oneroso più uno stipendio da circa 5 milioni. Per quattro mesi la spesa sfiorerebbe i 10 milioni, con diritto di riscatto fissato intorno ai 35. Gasperini lo stima, ma i numeri frenano. (Gasport)
Ore 8:10 – Sulemana, nodo Lookman
Tentativo concreto della Roma per Kamaldeen Sulemana (23): proposta di prestito con obbligo condizionato su una valutazione da 23-24 milioni. Tutto però dipende dall’uscita di Lookman: se il nigeriano va al Fenerbahce, l’Atalanta chiude alla partenza del ghanese. (Il Tempo)
LEGGI ANCHE – Chi è Kamaldeen Sulemana: esterno tutto sprint con qualche incognita fisica (VIDEO)
Ore 7:15 – Tel, muro Tottenham
Massara ha provato tutte le formule per Mathys Tel (20): prestito secco, con diritto e con obbligo. Risposta netta degli Spurs: il francese parte solo a titolo definitivo. Al momento pista bloccata. (Corsport)
IN AGGIORNAMENTO…