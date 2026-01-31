CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 31 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 9:30 – Offerto Zaragoza del Bayern

Proposto nelle ultime ore Bryan Zaragoza (24), ala “tascabile” di 164 centimetri del Celta Vigo, ma di proprietà del Bayern Monaco. (Il Messaggero)

Ore 9:10 – Zirkzee-Roma si riapre: lo United bussa a Trigoria, l’olandese è in vendita (VAI ALL’ARTICOLO)

Ore 9:05 – Nkunku, costi troppo alti

La Roma valuta Christopher Nkunku, ma l’operazione è in salita: il Milan chiede 5-6 milioni per il prestito oneroso più uno stipendio da circa 5 milioni. Per quattro mesi la spesa sfiorerebbe i 10 milioni, con diritto di riscatto fissato intorno ai 35. Gasperini lo stima, ma i numeri frenano. (Gasport)

Ore 8:10 – Sulemana, nodo Lookman

Tentativo concreto della Roma per Kamaldeen Sulemana (23): proposta di prestito con obbligo condizionato su una valutazione da 23-24 milioni. Tutto però dipende dall’uscita di Lookman: se il nigeriano va al Fenerbahce, l’Atalanta chiude alla partenza del ghanese. (Il Tempo)

LEGGI ANCHE – Chi è Kamaldeen Sulemana: esterno tutto sprint con qualche incognita fisica (VIDEO)

Ore 7:15 – Tel, muro Tottenham

Massara ha provato tutte le formule per Mathys Tel (20): prestito secco, con diritto e con obbligo. Risposta netta degli Spurs: il francese parte solo a titolo definitivo. Al momento pista bloccata. (Corsport)

IN AGGIORNAMENTO…

