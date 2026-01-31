Zirkzee-Roma si riapre: lo United bussa a Trigoria, l’olandese è in vendita

Negli ultimi giorni di mercato potrebbe riaprirsi una pista che a Trigoria conoscono molto bene: Joshua Zirkzee. Il Manchester United ha rimesso l’attaccante olandese sul mercato e sta sondando l’Europa tramite un intermediario per capire chi sia ancora interessato.

Solo tre settimane fa l’accordo con la Roma era praticamente definito: obbligo di riscatto fissato intorno ai 38 milioni, operazione pronta a decollare. Poi lo stop improvviso: l’esonero di Amorim, il mercato “congelato” dai Red Devils e, nel frattempo, l’arrivo di Donyell Malen in giallorosso.

Ora però lo scenario è cambiato. Lo United è sotto osservazione per il fair play finanziario interno alla Premier e ha la necessità di cedere almeno un big. Zirkzee è diventato il principale indiziato. Il club inglese spera di incassare una cifra simile a quella concordata in precedenza, se non addirittura superiore, arrivando a 40 milioni.

E la Roma? L’interesse non è mai svanito, ma le condizioni oggi sarebbero inevitabilmente diverse: l’investimento fatto su Malen cambia le priorità e riduce i margini per un’operazione così pesante. Molto dipenderà dalla formula e dalle eventuali aperture dello United.

I contatti potrebbero riattivarsi nelle prossime ore. La pista è complicata, ma non chiusa. E in questo finale di mercato, Zirkzee potrebbe tornare clamorosamente in gioco.

Fonte: Gazzetta dello Sport