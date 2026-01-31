Nkunku-Roma in salita: piace a Gasp, ma i costi sono alti

Negli ultimi giorni di mercato la Roma è tornata a bussare a una porta già conosciuta: quella di Christopher Nkunku. L’attaccante francese del Milan è uno dei profili che Gasperini apprezza di più, tanto da averlo indicato come rinforzo già la scorsa estate. Oggi lo scenario si è riaperto, ma resta tutt’altro che semplice.

L’eventuale uscita di Nkunku dai rossoneri è legata all’arrivo di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace, operazione che il Milan vorrebbe chiudere subito per poi liberare spazio in attacco. Da qui l’apertura, condizionata, verso la Roma. La formula proposta è chiara: prestito oneroso da 5-6 milioni, più diritto di riscatto fissato intorno ai 35 milioni.

Il problema è il conto finale. Tra costo del prestito e ingaggio da circa 5 milioni netti, l’operazione arriverebbe a sfiorare i 10 milioni per appena quattro mesi, cifra che rende l’affare poco sostenibile. Senza contare un ulteriore nodo: Nkunku, per accettare il trasferimento, chiede garanzie sulla permanenza anche nella prossima stagione.

Il Milan, inoltre, non sembra intenzionato a fare sconti né ad agevolare una diretta concorrente nella corsa Champions. Nkunku piace, e tanto, ma a queste condizioni l’operazione resta più un’idea affascinante che una reale opportunità.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Corsport