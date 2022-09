Serie A, pari tra Fiorentina e Juventus: al Franchi è uno a uno, Kouamé risponde a Milik

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Pareggio per uno a uno tra Fiorentina e Juventus nel primo match di campionato di questo sabato ricco di scontri diretti.

I bianconeri passano quasi subito in vantaggio con Milik, a segno dopo nove minuti. Ma la reazione viola non tarda ad arrivare, e Kouame pareggia al minuto 29. Nel finale di frazione Jovic fallisce un rigore, con Perin che devia sul palo.

Nela ripresa è un monologo viola, che però fatica a trovare lo spiraglio giusto per operare il meritato sorpasso. La Juve invece non tira praticamente mai in porta.

Finisce uno a uno, risultato che serve a poco a entrambe le squadre. La Juventus sale a nove punti ma resta dietro la Roma, la Fiorentina raggiunge quota sei.

Giallorossi.net – F. Turacciolo