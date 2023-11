SERVETTE-ROMA 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma spreca una buona occasione per tenere vivo il discorso qualificazione e pareggia per 1 a 1 sul campo del Servette. Ora serve un suicidio dello Slavia nell’ultima giornata per permettere ai giallorossi di evitare il playoff di febbraio, ormai a un passo.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera allo Stade de Genéve per affrontare gli svizzeri nel match valido per la penultima giornata del girone G di Europa League:

Svilar 6,5 – Si esalta su Kutesa con un intervento super. Sul gol di Bedia la palla gli passa in mezzo alle gambe, ma ha poche colpe.

Llorente 6,5 – Gran giocata e assist per il vantaggio di Lukaku. Peccato che non sia sufficiente per portare a casa i tre punti.

Cristante 5 – Buca malamente un intervento aereo che costa ai giallorossi il gol del pareggio e, probabilmente, il primo posto nel girone.

Ndicka 6 – Prestazione attenta, con qualche piccola sbavatura.

Celik 5,5 – Bada più a difendere che ad offendere, lasciando a El Shaarawy il compito di attaccare. Timido.

Bove 6 – Gioca una buona partita. Fa le cose semplici, e le fa senza sbagliare. Dall’81’ Renato Sanches sv.

Paredes 5,5 – Da lui ci si aspetta più qualità in mezzo al campo. Troppo scolastico.

Aouar 5 – Ci prova, ma non ci riesce. Impreciso, fumoso. Dal 56′ Pellegrini 5 – La situazione non migliora granché. Lontano dalla forma partita.

El Shaarawy 6 – Buona spinta a sinistra, i suoi cross bassi però non vengono sfruttati a dovere. Impreciso invece nelle conclusioni. Stanco, cala nella ripresa. Dal 74′ Spinazzola 5 – Troppi cross morbidi e innocui in un momento decisivo del match.

Dybala 5,5 – Partita dai due volti. L’impegno c’è tutto, ma pesano davvero troppo gli errori sotto porta. Dall’81’ Belotti sv.

Lukaku 7 – Quando gli dai palla in area, Romelu non perdona. Prezioso nel gioco di sponda, offre a Dybala un paio di palloni da buttare dentro, ma oggi l’argentino non ha avuto il piede caldo.

JOSE’ MOURINHO 5,5 – Buon primo tempo, ma poi l’approccio nella ripresa rovina tutto. Nel finale gli assalti sono resi più complicati dalla stanchezza e dal campo pesante. L’impressione è l’ennesima occasione sprecata, e il playoff a questo punto sembra essere inevitabile quanto meritato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini