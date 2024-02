Sesko come Acerbi: gol annullato al Lipsia per fuorigioco, la rabbia dei romanisti (VIDEO)

NOTIZIE ROMA CALCIO – Il gol annullato ieri sera a Benjamn Sesko sta facendo discutere parecchio, specie in casa Roma. Tutto questo nonostante la partita non interessi direttamente i giallorossi, dato che si trattava del match di Champions League giocato ieri tra Lipsia e Real Madrid.

A far arrabbiare i romanisti però è la scelta di cancellare la rete, per certi aspetti molto simile a quella realizzata da Acerbi in Roma-Inter. Sesko infatti era andato a segno con un colpo di testa, ma la sua marcatura è stata annullata per fuorigioco: il Var, infatti, ha ritenuto decisivo il contatto tra il portiere del Real, Lunin, ed il difensore del Lipsia Henrichs.

Una decisione che va in esatta contrapposizione con quella presa da Marco Guida sabato scorso: in quel caso il direttore di gara, richiamato al monitor, aveva deciso un po’ a sorpresa di confermare il gol di Acerbi nonostante il richiamo del VAR per il contatto tra Thuram, in evidente offside, e Rui Patricio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sport Mediaset (@sportmediaset)

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!