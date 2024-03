Sexgate, la Roma fa il nome del possibile “destabilizzatore”. E Friedkin incarica uno studio penale per investigare

NOTIZIE AS ROMA – I Friedkin vogliono vederci chiaro. Mentre proseguono le audizioni della procura federale in merito alla diffusione del video intimo dell’ex dipendente di Trigoria e che ha portato al suo licenziamento, la Roma sta lavorando per scoprire l’origine degli “attacchi mirati e diffamatori alla dirigenza, volti a destabilizzare il club in un momento cruciale della stagione”.

Per questo i texani, racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, hanno incaricato un importante studio penale a investigare e poi perseguire eventuali condotte scorrette da parte di elementi interni ed esterni al club che avrebbero divulgato notizie a detta della società “lontane dalla verità oggettiva dei fatti”.

Nell’incontro di venerdì mattina tra l’avvocato Lorenzo Vitali – accompagnato dall’avvocato del club Antonio Conte – e il procuratore federale Giuseppe Chiné, è stato indicato il nome di un possibile “destabilizzatore” della società.

Si tratterebbe di colui che avrebbe alimentato il caso del licenziamento dei due dipendenti sollevando clamore sul comportamento del club nei confronti della donna e del giovane calciatore che le avrebbe sottratto il video da telefono.

Fonte: Corriere dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!