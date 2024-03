Sexgate, presentata denuncia penale contro il Primavera. Ma i licenziati sono pronti a trattare

NOTIZIE AS ROMA – Aggiornamento su quelli che i giornali hanno ribattezzato come “sexgate” di Trigoria: in queste ore sarebbe stata depositata la denuncia penale contro il calciatore della Primavera giallorossa.

A scriverlo è l’edizione odierna de Il Fatto Quotidiano. Il giovane infatti viene indicato dall’accusa come il giocatore responsabile della sottrazione e della circolazione del video in cui compaiono due giovani ex dipendenti della società che fanno sesso.

La Roma al momento non ha preso alcun provvedimento contro il suo calciatore, perchè sostiene di non avere prove di quanto si sostiene sia accaduto.

L’avvocato Bronzini, legale che sta trattando con la Roma per conto dei due licenziati, non conferma il deposito della querela, che non è contro la società e potrà essere ritirata in caso di accordo tra le parti.

Fonte: Il Fatto Quotidiano

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!