Shomurodov vuole restare e la Roma è d’accordo: il giocatore sarà ancora il vice Abraham

AS ROMA NEWS – Eldor Shomurodov non lascerà la Roma la prossima estate, quando il calciomercato rifarà il look delle squadre.

Nonostante lo scarso utilizzo da parte di Mourinho, l’attaccante uzbeko non ha intenzione di chiede la cessione e vuole giocarsi le sue chance in giallorosso anche la prossima stagione. Lo riferisce Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, su Twitter.

Anche la Roma è d’accordo con il giocatore: dopo aver investito quasi 20 milioni sull’attaccante ex Genoa, il club punta a valorizzare al massimo il centravanti.

Shomurodov dunque non si muoverà da Trigoria e l’anno prossimo avrà più spazio come alternativa a Abraham, e in alcune circostanze giocando in coppia con lui.