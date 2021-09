Shoumurodov: “Puntiamo a vincere la Conference League”

NOTIZIE AS ROMA – “L’obiettivo principale è tornare in Champions, ma puntiamo a vincere la Conference“. Eldor Shomurodov, a segno nell’amichevole disputata dall’Uzbekistan contro la Svezia, parla dei suoi primi giorni da romanista e del suo rapporto con Mourinho.

“Non c’è pressione nel lavorare con lui. Il primo incontro è stato emozionante, ora siamo come maestro e il suo studente, è un grande psicologo. Quando mi ha chiamato per dirmi che mi voleva alla Roma non ci potevo credere“.

In giallorosso sta trovando una dimensione diversa rispetto al Genoa. “La differenza è enorme, a Genova si lottava per la salvezza, a Roma per i primi posti“. Mourinho ha dichiarato che in alcune occasione potrà giocare con Abraham. “Ancora non siamo stati provati in coppia, ma il tecnico sa che posso giocare anche come esterno“.