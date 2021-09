Zalewski, esordio da ricordare con la Polonia: entra e fornisce l’assist per il 7 a 1 finale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Che esordio per il gioiellino giallorosso Nikola Zalewski, anni 19, esterno offensivo della Roma e della nazionale polacca.

Ieri sera il calciatore giallorosso ha debuttato con la maglia della Polonia nel match vinto a valanga su San Marino, in un incontro valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar nel 2022.

Nicola Zalewski ha iniziato dalla panchina, per poi subentrare al 66esimo di gioco, e nel finale ha fornito l’assist a Buksa per il gol del definitivo 7 a 1.

In estate Zalewski è rimasto alla Roma per volere di Mourinho: l’attaccante ha convinto lo Special One, e il giocatore troverà spazio in Conference League.

Redazione Giallorossi.net