Si ferma Smalling: lieve distorsione al ginocchio, salterà Roma-Benevento

AS ROMA NEWS – Brutta notizia arriva a funestare la vigilia di Roma-Benevento: si ferma subito Chris Smalling, il difensore inglese che Fonseca aveva fortemente voluto come rinforzo per la difesa.

Stando a quanto rivela il giornalista Filippo Biafora in questi minuti su Twitter, la Roma ha confermato l’indiscrezione lanciata in mattinata da Tele Radio Stereo: il centrale ex Manchester United ha riportato una leggera distorsione del ginocchio e salterà la gara di domenica sera.

Nella seduta odierna Smalling lavorerà a parte e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. Da capire quindi i tempi di recupero, anche considerando che la Roma affronterà nelle prossime settimane un primo tour de force di incontri ravvicinati.