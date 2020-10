Voeller dg, Rangnick o Boldt ds. Sta nascendo in Germania la nuova Roma di Friedkin

AS ROMA NEWS – Una “pazza idea” quella che ha in testa Friedkin. La definisce così l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), che rivela come nelle intenzioni del nuovo proprietario ci sia l’intenzione di riportare a Trigoria Rudi Voeller, il tedesco volante che con i suoi gol aveva fatto sognare la Sud.

L’idea di sondare Jonas Boldt non sarebbe infatti casuale, ma frutto di un suggerimento che l’ex attaccante della Roma, ora dg del Bayer Leverkusen, avrebbe dato a Friedkin. Boldt infatti è stato per anni un pupillo di Voeller al club tedesco ricoprendo prima il ruolo di osservatore poi quello di ds prima di passare all’Amburgo. E anche l’affare Schick, finito proprio al Leverkusen, non sarebbe una semplice coincidenza.

Ma Boldt non è l’unico candidato al ruolo di direttore sportivo: c’è infatti un altro tedesco che resta fortemente in corsa, e cioè Ralf Rangnick. I contatti avuti con i Friedkin nei giorni scorsi sono stati più che positivi. La nuova Roma targata Friedkin sembra dunque nascere in Germania.

Fonte: Leggo