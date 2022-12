Si torna in campo: stasera la Roma affronta il Cadice, si rivedono Pellegrini e Spinazzola

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma torna a giocare. Questa sera, ore 20 italiane (diretta tv su DAZN), i giallorossi di Mou affronteranno la prima amichevole portoghese contro il Cadice.

Si tratta di una formazione spagnola che milita nella Liga, dove attualmente occupa la penultima posizione in classifica con 11 punti accumulati dopo 14 partite giocate. Peggio di loro ha fatto solo l’Elche, ultimo a 4 punti.

Un test comunque probante per capire in che condizioni sta la Roma, che non potrà contare sugli infortunati Belotti e Tahirovic, oltre che sul convalescente Wijnaldum e i nazionali Dybala e Rui Patricio.

A disposizione invece Vina e Zalewski, che dovrebbero partire dalla panchina. Si rivedrà dal primo minuto Svilar, così come il capitano Lorenzo Pellegrini, che tornerà ad agire alle spalle di Abraham.

Attese diverse rotazioni, con tutti i giocatori che avranno spazio in queste tre partite in programma prima del rientro a Roma: anche Spinazzola avrà la possibilità di rimettere minuti nelle gambe dopo il lungo stop.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo