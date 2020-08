Sirigu, il bluff di Cairo: il portiere è in rotta col club e aspetta la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nei giorni scorsi era rimbalzato con forza il nome di Salvatore Sirigu per la porta della Roma ma il presidente dei granata Urbano Cairo aveva seccamente smentito dichiarando di “volerselo tenere stretto”.

La realtà però, racconta oggi “Tuttosport“, è ben diversa. Quello di Cairo è stato solo un bluff, dato che il portiere è in rotta con il Torino e spera di essere venduto.

La Roma però deve prima cedere Pau Lopez, e vista la sua stagione negativa non sarà affatto compito facile. Solo se i giallorossi dovessero trovare una sistemazione per lo spagnolo allora potrebbero trasformare l’interesse per Sirigu in qualcosa di più concreto.

Fonte: Tuttosport