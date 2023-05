Siviglia-Roma, Dybala ha dato l’ok a Mourinho per giocare: la Joya verso una maglia da titolare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dybala verso una maglia da titolare per la finalissima di questa sera.

Lo riferiscono sia Sky Sport che il portale on line del Corriere dello Sport. L’attaccante argentino ha dato a Mourinho la piena disponibilità a giocare dal primo minuto, non sentendo più dolore alla caviglia.

Lo Special One sembra dunque orientato a schierarlo fin dal primo minuto: il nome di Dybala ora figura nell’undici di Sky Sport al posto di Stephan El Shaarawy, ma servirà ancora qualche ora per sciogliere il rebus in maniera definitiva.

Fonte: Sky Sport / Corrieredellosport.it