Sky Sport: “I Friedkin stanno scegliendo il nome del nuovo allenatore. L’annuncio può arrivare in caso di passo falso col Torino”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I Friedkin si stanno muovendo e tramite la loro agenzia di “recruiting manager” avrebbero già contattato diversi allenatori, sia italiani che stranieri.

I presidenti stavolta non vogliono farsi trovare impreparati, e per questo nelle prossime ore verrà individuato il nome del nuovo tecnico, pronto a subentrare in caso di un altro passo falso domani sera contro il Torino.

Nome che non era ancora stato trovato e anche per questo motivo Juric è rimasto ancora sulla panchina giallorossa. Contro i granata è dunque una partita da dentro o fuori per l’allenatore croato.

Fonte: Sky Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!