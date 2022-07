LIVE – Repubblica: “Dybala verso il sì alla Roma, oggi l’incontro”. Sky Sport: “Corsa a due con il Napoli, Mourinho spinge per averlo”.

DYBALA ALLA ROMA – Continua a tenere banco il possibile arrivo di Dybala alla Roma. In questi minuti arrivano continue conferme, e Giallorossi vi accompagnerà nel corso della giornata con un live con tutti gli aggiornamenti.

Aggiornamento ore 15:40 – Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, Dybala avrebbe detto si alla Roma, e in giornata ci dovrebbe l’incontro tra Dybala e Tiago Pinto, da giorni a Torino. La Roma farà una nuova offerta, per provare a strappare il sì definitivo di Paulo, e tenterà l’all-in sul giocatore che più di tutti ha richiesto l’allenatore, la stella in grado di far fare il salto di qualità alla sua Roma.

Aggiornamento ore 13:45– Stando a quanto riferisce Di Marzio, ormai la corsa sembra ristretta a Roma e Napoli, e Dybala sembra ormai deciso a non aspettare molto per decidere del suo futuro. Ci sarebbero inoltre stati dei contatti del giocatore sia con Mourinho che con Spalletti.

La proposta della Roma fa leva sulla voglia dell’argentino di sposare il progetto tecnico. I giallorossi non intendono fare aste e hanno fatto una proposta modulata tra fisso e bonus – legati a presenze e obiettivi – che presume la voglia della Joya di mettersi in discussione anche economicamente se dovesse accettare.

Anche Angelo Mangiante, tramite un tweet, ha svelato la proposta della Roma: circa 4,5 m + bonus (legati a presenze e gol) più la centralità nel progetto tecnico. Inoltre Mourinho starebbe facendo pressioni per averlo.