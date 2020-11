Smalling, ancora allenamento individuale: difficile il suo recupero per Roma-Parma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si complica la possibilità di vedere Chris Smalling regolarmente in campo per Roma-Parma di domenica prossima, ore 15.

Il difensore inglese infatti sta svolgendo anche oggi lavoro individuale e sembra non aver ancora recuperato in pieno dall’intossicazione alimentare avuta nei giorni scorsi che pare averlo debilitato più del previsto.

A questo punto è difficile immaginare che Fonseca possa gettarlo nella mischia senza nemmeno un allenamento in gruppo sulle gambe. Per la partita contro il Parma dunque le soluzioni sono tre: schierare la difesa a quattro, con Ibanez e Mancini centrali, rilanciare Juan Jesus titolare, oppure riportare Cristante in difesa.

Redazione Giallorossi.net