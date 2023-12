Smalling, non c’è luce alla fine del tunnel: no all’operazione, il rientro slitta ancora

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’assenza di Chris Smalling continua a essere un grosso problema per la Roma, soprattutto perchè il difensore inglese non riesce a mettersi alle spalle i problemi fisici.

Il dolore al tendine del ginocchio non sembra essere ancora superato, tanto che il suo rientro in campo, previsto originariamente tra la fine di dicembre e i primi di gennaio ora rischia di slittare a febbraio inoltrato.

Lo scrive in questi minuti il portale del Corriere dello Sport, che racconta come il giocatore, ormai ai box da mesi, non ne vuole sapere di ricorrere all’intervento chirurgico per provare a risolvere il suo problema.

La Roma, dal canto suo, non può di certo costringere l’inglese ad andare sotto i ferri. Da qui la situazione di stallo. La terapia conservativa non sta dando i risultati sperati, ma non sembrano esserci alternative a questa strada. Non resta che aspettare. Ma i tempi del rientro si allungano.

Fonte: Corrieredellosport.it