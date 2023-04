Smalling rinnova: c’è la svolta dopo l’incontro tra Pinto e l’agente. Segnale Roma, futuro ambizioso

AS ROMA NEWS – Dopo le indiscrezioni di ieri, arrivano le conferme di oggi: Chris Smalling rinnoverà il suo contratto con la Roma. La svolta c’è stata ieri, quando l’agente del difensore inglese ha incontrato Tiago Pinto.

Accordo trovato su un biennale, con Smalling che dovrebbe percepire cifre molto vicine a quelle attuali. Le prestazioni sontuose del centrale hanno convinto Tiago Pinto a compiere uno sforzo ulteriore e ad avvicinarsi alle richieste del calciatore, che chiedeva due anni di contratto: 3,5 con i bonus per il primo anno, qualcosa in meno per il secondo ma con una parte variabile più alta.

Uno sforzo da parte della proprietà giustificato dall’importanza del classe ‘89 all’interno del progetto. Ieri la stretta di mano che sancisce un accordo raggiunto, le firme verranno apposte nei prossimi giorni. Ora la Roma è concentratissima sulla partita di Rotterdam, spartiacque importantissimo per la stagione del club giallorosso.

Che vuole continuare a ragionare da grande: con la permanenza di Smalling, pilastro insostituibile della retroguardia di Mourinho, la Roma getta la prima base per un futuro ambizioso. Nonostante i limiti imposti dalla Uefa, il club vuole continuare nel suo processo di crescita.

