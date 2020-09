Smalling, Roma all’ultima offerta. Si chiude per Borja Mayoral

NOTIZIE AS ROMA – Dopo il pareggio casalingo contro la Juve, la Roma si rituffa sul mercato. La volontà dei Friedkin è di regalare a Fonseca gli acquisti che mancano alla squadra, e ha solo sette giorni di tempo per farlo. Sarà una settimana di fuoco.

Il tecnico portoghese per ora resta saldo sulla panchina, scrive Il Messaggero (S. Carina) e a meno di tracolli, i Friedkin non hanno intenzione di cambiare allenatore e il motivo è semplice: basta dare un’occhiata ai conti, ai contratti ancora in essere (Petrachi), alle pendenze de club, ai mancati introiti che si prospettano.

Fonseca continua a chiedere Smalling, e ormai siamo arrivati al dentro o fuori. La Roma, scrive Il Messaggero nell’edizione odierna, sono pronti all’ultimo assalto: l’offerta sarà quella pre-Covid, e cioè 14 milioni di euro, premi compresi. A quel punto la palla passerà allo United, e a quanto il Manchester voglia rischiare di tenersi Smalling qualora non arrivassero altre offerte.

Se la risposta degli inglesi fosse ancora una volta negativa, allora i giallorossi andrebbero diretti su Verissimo, centrale brasiliano del Santos che ha sorpassato Marcao e Todibo essendo il profilo che convince di più tra tutti quelli monitorati.

Ma per Fonseca è in arrivo anche un altro regalo, stavolta in attacco: si sta per chiudere la trattativa per Borja Mayoral, centravanti spagnolo di 23 anni che il Real si sta convincendo a cedere con una formula che piace alla Roma, e cioè in prestito con diritto di riscatto. Operazione complessiva da 13 milioni di euro.

Fonte: Il Messaggero