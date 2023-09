Smalling si ferma, Ndicka si scalda

AS ROMA NEWS – La felicità per il rientro in gruppo di tutti i pezzi migliori della rosa, da Dybala a Lukaku, da Aouar a Renato Sanches, è stata macchiata da un’assenza: quella di Chris Smalling, che nell’allenamento di ieri non era presente in gruppo.

Ufficialmente si tratta di semplice gestione fisica: il trentatreenne non si sente al meglio della condizione e si è visto nelle prime tre gare stagionali. La rifinitura di oggi sarà decisiva, con Mourinho che deciderà se lasciarlo fuori favorendo così l’esordio di Ndicka con Llorente e Mancini. Il centrale azzurro ha stretto i denti e ha recuperato dopo il fastidio avvertito nel secondo tempo della sfida contro la Macedonia del Nord.

I dubbi del tecnico sono legati quindi all’impiego di Smalling, ma anche a quello di Renato Sanches. Ieri il portoghese è tornato ad allenarsi con il gruppo, ma Mourinho dovrà decidere se impiegarlo titolare o se lasciarlo in panchina per non rischiare in vista del tour de force fino alla prossima sosta.

In quel caso Bove è pronto a tornare dal primo minuto insieme a Cristante (che ieri ha lavorato in palestra) e Aouar che si è ripreso dal problema accusato contro il Milan e in queste due settimane di stop ha avuto modo di recuperare la condizione. Insomma, Mou ha ancora qualche dubbio di formazione ma sicuramente può essere quantomeno sollevato per aver ritrovato buona parte della rosa.

Fonte: Corriere dello Sport