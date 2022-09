Solbakken dentro, Shomurodov fuori: la Roma a gennaio ritocca l’attacco

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Solbakken dentro, Shomurodov fuori. La Roma a gennaio si prepara a cambiare qualcosa in attacco.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), dal primo giorno del 2023 il 24enne norvegese, rientrato recentemente in campo dopo essere stato a lungo ai box per un problema alla spalla, sarà libero di firmare per la Roma.

Solbakken infatti da tempo ha raggiunto un accordo con la società giallorossa, visto che il suo contratto scadrà a fine dicembre e quindi è ormai di fatto uno svincolato. Anzi, poiché la stagione in Norvegia si interrompe a metà novembre per via dell’inverno, non è escluso che l’attaccante possa aggregarsi anche prima ai giallorossi.

Nei piani del club capitolino c’è quello di cedere Eldor Shomurodov, anche con la formula del prestito. L’uzbeko ha bisogno di giocare con più continuità per ritrovare gol e aumentare il suo valore sul mercato.

Fonte: Gazzetta dello Sport