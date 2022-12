Solbakken finalmente da Mourinho: “Roma, che voglia di cominciare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ola Solbakken nel fine settimana sbarcherà a Roma per cominciare la sua avventura nella Roma, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Archiviate le sue due ultime vacanze, infatti, l’attaccante che il club giallorosso ha preso svincolato dal Bodo Glimt è pronto per sedurre quel José Mourinho a cui, nella scorsa stagione, ha pensato bene di segnare tre gol in Conference League.

Proprio per non correre il rischio di deludere i suoi nuovi tifosi, da settimane Solbakken segue una tabella di lavoro che gli è stata preparata dallo staff tecnico della Roma quando, a fine novembre, il giocatore è stato a Trigoria per firmare il contratto e sottoporsi alle visite mediche di rito.

Proprio per questo, fra Messico e Norvegia, il suo lavoro è stato intenso. Da Tulum a Trondheim, l’attaccante ha postato diverse immagini che lo vedono all’opera in palestra. Inutile dire che tutto questo poteva essere evitato se il Bodo Glimt, con la stagione chiusa da un pezzo, avesse consentito a Solbakken di aggregarsi al gruppo giallorosso in anticipo rispetto al termine contrattuale che parla appunto di gennaio. Ma le ruggini maturate nella Conference di un anno fa non sono state grattate via.

Il passato, però, ormai è pronto per andare in archivio. C’è una nuova sfida da andare a vincere e Solbakken non vede l’ora di cominciare. “Ho spinto tanto per realizzare il mio desiderio: volevo davvero diventare un giocatore della Roma e finalmente ora è realtà”, ha dichiarato nella sua prima intervista in giallorosso.

“La società mi ha colpito da subito – ha detto –. Credo molto nel progetto e nei piani del club e desideravo farne parte. Vengo qui per imparare e per migliorare, ma anche per dimostrare ciò che sono capace di fare. I tifosi della Roma sono i migliori che abbia mai visto e non vedo l’ora di giocare per loro”.

La sensazione è che il 4 gennaio – davanti al diciottesimo sold out consecutivo dell’Olimpico – comincerà a scoprire la bellezza dell’essere un calciatore della Roma.

