Solbakken, niente lesioni: torna in gruppo la prossima settimana. Si rivede Darboe

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’infermeria giallorossa continua a svuotarsi. La speranza è che possa restare così ancora a lungo, nonostante i tanti impegno ravvicinati in programma nei prossimi giorni.

Dopo Gini Wijnaldum, tornato ormai completamente a disposizione di Josè Mourinho, ieri è stato il turno di Ebrima Darboe riassaggiare il sapore dell’allenamento in gruppo.

Il centrocampista, reduce dalla rottura di un crociato, si è rivisto (seppur parzialmente) allenarsi insieme ai suoi compagni di squadra e il peggio sembra essere alle spalle.

Buone notizie anche sul fronte Solbakken: il norvegese ha accusato solo un fastidio all’adduttore ma gli esami hanno scongiurato lesioni muscolari. Il giocatore, che non è in lista Uefa, dovrebbe tornare a disposizione la prossima settimana. Salterà dunque il Sassuolo, ma per il derby ci sarà.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Corriere della Sera