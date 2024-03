Solbakken resta a guardare anche in Giappone: ginocchio ko e morale sotto i tacchi

AS ROMA NEWS – È sbarcato in Giappone convinto di poter gioca­re, di ritrovare il sorriso e soprattutto i gol che nel­la sua stagione in giallorosso e poi all’Olympiakos erano spari­ti.

Ma per Ola Solbakken l’avventura nel Sol Levante non si sta rivelando fortunata: l’attaccante norvegese è sbarca­to a Saitama, anche con una vistosa fasciatura al ginocchio che non ha lasciato presagire niente di buo­no.

E infetti la sua avventura fin qui all’Urawa Red Diamonds si è limitata a una manciata di allenamenti e poco altro. Niente partite, solo fisioterapia e un morale sotto i tacchi. Una pessima notizia anche per la Roma.

Fonte: Corriere dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!