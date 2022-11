SOLBAKKEN: “Sono affamato e motivato, voglio giocare. Ho sentito qualcosa di speciale nei tifosi” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Ola Solbakken ha rilasciato la prima intervista da calciatore della Roma. Queste le dichiarazioni dell’attaccante norvegese ai canali ufficiali del club giallorosso:

Come ti senti a essere un giocatore della Roma?

“È fantastico. Volevo veramente venire e ho spinto molto per la conclusione della trattativa”.

Si è parlato molto dell’interesse di molte squadre per te. Cosa ti ha spinto ad accettare la Roma?

“La Roma è un team fantastico con un grande allenatore. Ho parlato con molte persone all’interno del club che mi hanno lasciato una grande sensazione. Credo molto nel progetto del club e ho voluto farne parte”.

Hai menzionato Mourinho. Hai avuto modo di parlarci?

“Sì, ho avuto modo di parlarci questa estate ed è stata una buona chiacchierata”.

Hai l’opportunità di misurarti a un livello più alto.

“Non vedo l’ora di incominciare. Ho giocato 2 volte contro la Roma in Italia, ho sentito qualcosa di speciale nel calore della gente e non vedo l’ora di indossare la maglia della Roma allo Stadio Olimpico”.

Cosa ti ricordi del tuo gol all’Olimpico?

“Non ricordo molto perché avevo perso la testa. È stata una bella sensazione e non vedo l’ora che l’Olimpico diventi il mio campo e segnare”.

Sui tifosi della Roma?

“Sono incredibili. Sono stati i migliori che ho affrontato col Bodø/Glimt in Europa. Sono pazzeschi! Davvero sono felice di essere uno di loro. Si sono fatti sentire anche sui social. È stato molto bello. Ho sentito che mi volevano. Mi sono sentito desiderato e questo mi ha fatto scegliere la Roma”.

Cosa ti aspetti da questa seconda parte di stagione?

“Ci sono grandi giocatori e dovrò lottare per giocare ed essere paziente, ma anche umile e affamato di mostrare il meglio di me e metterlo al servizio della squadra. Tutti i calciatori vogliono giocare il più possibile, devo pensare step by step e la Roma è già un grande passo per me. Voglio giocare e sono molto motivato”.

Arrivi in un reparto che ha giocatori di livello internazionale

“Questo sarà un passo in avanti. Mi allenerò con alcuni tra i migliori calciatori al mondo e d’Europa. Questo mi renderà un calciatore migliore, ma voglio competere con loro perché voglio giocare”.

Quali sono i tuoi obiettivi personali?

“Ora sono concentrato a iniziare e fare il mio meglio giorno dopo giorno. Lavorare duro, essere umile e affamato. Intanto inizio da qui, poi si vedrà”.