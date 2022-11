Wijnaldum balla per festeggiare il compleanno della figlia (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ un Gini Wijnaldum in buona forma quello che appare oggi sui social per celebrare il compleanno della figlia.

Il centrocampista giallorosso, reduce da un grave infortunio alla tibia, sembra ormai sulla strada del rientro.

L’olandese ha infatti pubblicato sui social un video in cui balla con la sua bambina, che oggi compie 12 anni.

Happy 12th birthday to my little princess 🥳🎂 Let’s celebrate 🎊🕺🏾❤️ pic.twitter.com/pfASX5tpaU — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) November 23, 2022

Wijnaldum dovrebbe tornare in campo a gennaio, alla ripresa del campionato.