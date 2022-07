Solbakken: “Tanti club mi vogliono, la Roma è uno di questi. Fino al primo gennaio resto un giocatore del Bodo”

AS ROMA NEWS – La stagione di Ola Solbakken con la maglia del Bodo/Glimt è ricominciata ieri.

L’attaccante norvegese, finito da tempo nel mirino della Roma, oltre che del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni di mercato in seguito alla sfida vinta per 3-0 contro il Klaksvik nel preliminare di Champions League.

“Ci sono tanti club interessati a me e la Roma è uno di questi. Non dico altro“, le parole del 23enne al termine del match, nel quale ha giocato per un tempo, effettuando anche un assist.

“Se la mia avventura nel Bodo/Glimt terminerà a breve? Sarà finita dal primo gennaio, ma fino a quel momento sono un giocatore del Bodø/Glimt“, ha concluso Solbakken.