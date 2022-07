Zaniolo-Juve, tutto fermo. Vigorelli ai bianconeri: la Roma non fa sconti

AS ROMA NEWS – Incontro interlocutorio quello avvenuto nella serata di ieri tra Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, e il ds bianconero Cherubini. Nonostante i soliti titoloni sparati oggi in prima pagina, il colloquio non ha portato alcuna novità rilevante.

Il procuratore dell’attaccante giallorosso ha semplicemente riferito ai bianconeri quanto gli è stato ribadito ieri da Pinto nell’incontro avuto a Trigoria: la Roma non fa sconti. I giallorossi per lasciar partire Zaniolo chiedono 60 milioni cash, senza contropartite tecniche.

La palla passa alla Juventus, che ora aspetta di vendere De Ligt per poi provare il contrattacco. Che non arriverà mai alle cifre richieste dalla Roma. Cherubini proverà a mettere in piedi un’offerta in prestito oneroso con obbligo di riscatto che si aggirerà intorno ai 40-45 milioni di euro.

Ma se questa sarà sufficiente a smuovere la Roma è tutto da vedere. Qualora il prezzo fissato per Zaniolo dai Friedkin fosse poco trattabile, è molto complicato che questa trattativa (per ora mai partita, visto che la Juve di fatto non ha ancora avanzato alcuna proposta ufficiale) possa concludersi positivamente.

La sensazione è che ci vorrà ancora del tempo prima che questa situazione possa sbloccarsi. In un senso o nell’altro.

Giallorossi.net – G. Pinoli