Solbakken vuole la Roma, Pinto ci pensa

AS ROMA NEWS – Il nome di Ola Solbakken, attaccante norvegese di 23 anni, è sul tavolo di Tiago Pinto. Il calciatore del Bodo/Glimt, prossimo avversario della Roma nei quarti di finale di Conference League, lascerà il club scandinavo a dicembre prossimo per la naturale scadenza del suo contratto.

Il giocatore non ha intenzione di rinnovarlo, specialmente ora che grazie alle sue prestazioni in coppa ha attirato su di sé l’interesse di diversi club europei. Tra questi c’è anche la Roma.

Fosse per Solbakken, la scelta sarebbe fatta: stando a quanto racconta l’edizione odierna de La Repubblica (M. Juric), il giocatore del Bodo ha dato la sua preferenza alla Roma. Il calciatore infatti è rimasto colpito dal calore dell’Olimpico, e sogna di poter vestire quella maglia.

Tiago Pinto riflette: il nome di Solbakken era finito sulla sua scrivania da tempo, dopo la batosta rimediata nella famosa trasferta in Norvegia dove il giocatore fece fuoco e fiamme contro i giallorossi. Solbakken, di piede mancino, ama giocare prevalentemente a destra. In Conference League ha già totalizzato 6 gol e due assist in dieci partite giocate.