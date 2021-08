Sono esuberi, non nemici

EDITORIALE – Ultimamente tira una brutta aria verso quei calciatori della Roma che, con un termine nemmeno troppo felice, vengono etichettati come “esuberi“. Parliamo di giocatori che, per un motivo o per l’altro, non vengono più considerati funzionali al progetto di Josè Mourinho.

L’allenatore, una volta preso possesso di Trigoria, ha deciso di mettere tutti questi calciatori in disparte, di farli allenare separatamente rispetto al resto della squadra: una mossa che da una parte avrebbe dovuto invogliarli a cambiare aria, e dall’altra avrebbe favorito il rafforzamento identitario del gruppo.

E quindi tutti i giorni (o quasi) ci sono calciatori come Olsen, Santon, Fazio, Pastore e Nzonzi che si presentano a Trigoria per allenarsi a parte. Tiago Pinto è al lavoro per trovare a ciascuno di loro una sistemazione adeguata, senza ancora esserci riuscito. Ma più passano i giorni, e più si sta creando un clima di caccia alle streghe verso quei calciatori che non si sono ancora decisi a fare le valigie e salutare il dorato mondo di Trigoria.

Troppo spesso sui social si leggono frasi orribili all’indirizzo di questi calciatori: insulti, minacce, c’è addirittura chi gli augura la morte. Questa è pura follia. Dobbiamo innanzitutto ricordarci che è stata la Roma stessa a fargli firmare un regolare contratto. Non è che il Pastore di turno un giorno si è svegliato e di testa sua ha deciso di firmare un accordo quinquennale lautamente retribuito.

Se c’è stato uno sbaglio, è accaduto anni fa, quando sono state fatte scelte errate in sede di calciomercato. E la Roma di adesso ne paga, purtroppo, le conseguenze. Se una colpa hanno alcuni di questi giocatori (quelli che hanno offerte ma le rifiutano) è forse quella di preferire uno stipendio più sostanzioso alla possibilità di rimettersi in gioco altrove. Di riconoscenza, invece, nemmeno ne parlo: sarebbe di un’ingenuità sconcertante.

Ma questo non vuol dire che certi giocatori meritino di essere insultati, minacciati, offesi. Ancora più assurdo poi farlo con calciatori che difendono i nostri colori, come Amadou Diawara.

Lo capisco, tutti noi vorremmo che i giocatori meno rappresentativi della rosa venissero ceduti per permettere a Pinto di comprarne di più forti, ma questo non giustifica il clima di odio che sta nascendo intorno a certi calciatori. Ed è ora di darci tutti una regolata, a partire da noi che facciamo comunicazione: senza accorgercene, certe volte esasperiamo i toni, facendo passare un messaggio ambiguo e pericoloso che da semplici esuberi li trasforma in nemici della Roma contro cui combattere.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini