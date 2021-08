Tensione a Trigoria, Diawara reagisce agli insulti di un tifoso

NOTIZIE AS ROMA – Tensione a Trigoria nella giornata di ieri tra Amadou Diawara ed un tifoso giallorosso. Stando a quanto riporta Retesport, infatti, ci sarebbe stato un violento litigio al termine dell’allenamento della squadra giallorossa.

All’uscita dai cancelli del centro sportivo, un sostenitore della squadra giallorossa avrebbe infatti rivolto al calciatore alcuni insulti, invitandolo a lasciare il club.

Per tutta risposta il calciatore sarebbe sceso dall’auto per affrontare fisicamente il tifoso, ma fortunatamente, grazie all’intervento di alcuni inservienti di Trigoria, la situazione non ha degenerato.