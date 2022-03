SORTEGGIO CONFERENCE LEAGUE – La Roma sfiderà di nuovo il Bodo/Glimt nei quarti. L’eventuale semifinale contro Leicester o PSV

AS ROMA NEWS – La Roma ha la sua occasione di vendetta. L’urna di Nyon ha messo i giallorossi di nuovo di fronte ai norvegesi del Bodo/Glimt, la formazione che nel girone umiliò Pellegrini e compagni nel match di andata con un incredibile 6 a 1.

L’andata dei quarti si giocherà in Norvegia, mentre la gara di ritorno si disputerà all’Olimpico. Qualora i giallorossi dovessero riuscire a eliminare il Bodo, se la vedranno in semifinale contro la vincente di Leicester-PSV (e giocherebbero il ritorno in casa).

Cammino dunque non agevole per i ragazzi di Mourinho verso Tirana. Dall’altra parte del tabellone invece il Marsiglia sembra avere la strada spianata verso la finale: i francesi affronteranno il Paok, quindi se la vedranno eventualmente contro la vincente di Feyenoord-Slavia Praga.

Questo il tabellone completo dei quarti di finale:

Bodo/Glimt-Roma

Feyenoord-Slavia Praga

Marsiglia-Paok Salonicco

Leicester-PSV

Queste le date della fase finale:

Quarti di finale: 7 e 14 aprile

Semifinali: 28 aprile e 5 maggio

Finale: 25 maggio (National Arena, Tirana)

Giallorossi.net – A. Fiorini